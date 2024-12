Universalmovies.it - Cortina Express | Il cast del film all’UCI Porta di Roma

Ildi, la nuova commedia di Natale in arrivo nelle sale italiane dal 23 dicembre, sarà ospitedi.L’appuntamento con Christian De Sica, Isabella Ferrari, Lillo, Francesco Bruni e il regista Eros Puglielli è fissato per Lunedì 23 dicembre alle ore 20:00 presso UCIdi. Ilsaluterà il pubblico presente in sala promuovendo così la nuova commedia di Natale distribuita da Medusa. Per maggiori informazioni, vi raccomandiamo di visitare il sito ufficiale di UCI Cinemas.Il Trailer delLa sceneggiatura diè stata scritta da Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli, regista della pellicola. La fotografia è di Emanuele Pasquet, Marta Marrone firma la scenografia e Monica Celeste i costumi, il montaggio è di Roberto Di Tanna e la musica originale è di Francesco Cerasi.