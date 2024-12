Notizie.com - Uomo morto di aviaria negli Usa, Ciccozzi: “Il pericolo per l’uomo sono gli allevamenti intensivi, il virus può mutare”

Leggi su Notizie.com

“Ildell’può passare dall’animale all’. E da quel momento diventerebbe possibile la trasmissione tra gli esseri umani”.“Non dobbiamo arrivare a questo”. L’epidemiologo Massimopunta il dito contro gli: “La vera onta dell’gli animali ammucchiati”.diUsa,: “Ilper l’gli, ilpuò” (Ansa Foto) – notizie.comIl primo grave caso di influenzain unsi è verificatoStati Uniti d’America. Il paziente è stato ricoverato in un ospedale in Louisiana dopo essersi esposto a uccelli malati e morti in stormi di animali da cortile.“Da un lato è vero che il caso riguarda gli Usa e che l’infezione avviene entrando in contatto con gli animali infetti, quindi non c’è trasmissione da