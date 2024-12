Tvplay.it - Tripla bocciatura Milan, Ibra gelato: che mazzata per i rossoneri

Delusione in casa, tre giocatori nel mirino della dirigenza: ecco di chi si tratta.Il deludente pareggio delcontro l’Atalanta mette icon le spalle al muro. Isi trovano adesso all’ottavo posto in classifica a soli 3 punti dall’Udinese e 4 dall’Empoli. Una posizione scomodissima soprattutto perchè i posti per la prossima Champions League si allontanano (la Lazio al quinto posto ha già otto punti di vantaggio sul). Domani contro il Verona per isarà una sfida fondamentale. Tornare a vincere per continuare a rincorrere un obiettivo piuttosto complesso ma, almeno per il momento, ancora alla portata degli uomini di Paulo Fonseca.: cheper i(LaPresse) tvplay.itIn effetti la stagione delè stata finora un mistero.