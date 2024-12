Quotidiano.net - Superman: primo trailer del nuovo film di James Gunn. Ci sarà anche Lanterna Verde

Roma, 19 dicembre 2024 - Un drago sputafuoco, una folla inferocita, il fido super-cane Krypto: ilteaserdele tanto attesosunon svela molto sulla trama della pellicola, ma offre una serie di immagini di grande impatto e rivela quali saranno i personaggi dell'universo DC coinvolti, come Lex Luthor e. L’uscita cinematografica, attesa in Italia per il 10 luglio 2025, è stata annunciata come un importante reset per l'universo cinematografico della DC. Il regista e sceneggiatore è, che ha diretto la saga di ‘Guardiani della Galassia’, mail recente ‘Joker: Folie a Déux”, oltre ad essere il co-ceo della DC Comics dal 2022. La nuova pellicola vede David Coreswet nei panni di/Clark Kent, che compare nella prima sequenza mentre precipita su una distesa di neve e viene aiutato dal suo fidato Krypto, super-cane dal mantello rosso.