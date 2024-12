Calciomercato.it - Inter-Udinese, Asllani nel mirino prima del gol da corner: “I bonus sono finiti”

Leggi su Calciomercato.it

Tantiisti critici con il centrocampista nerazzurro, nel finale del primo tempo autore del 2-0 direttamente da calcio d’angoloÈ finito 2-0 il primo tempo di, sfida di scena al ‘Meazza’ valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Malore per uno spettatore pocodell’vallo, con il gioco che è statorotto per alcuni minuti. Appena ripresa la partita, direttamente daha realizzato il gol del raddoppio cogliendo impreparata la difesa friulana come il giovane portiere Piana., critiche ad(LaPresse) – calciomercato.it, tantiisti contro: “Lui rosticceria, Calhanoglu gourmet”è stato neldi molti tifosiisti per tutto il primo tempo. Ecco alcuni dei tanti tweet contro l’italo-albanese (ammonito e a rischio cambio), naturalmente pubblicati tuttidella rete darosticceria, Calha gourmetCategorie— Nicola (@Nicola89144151) December 19, 2024vuoi rallentare il gioco?metti— Aleksandar?? (@MartinJumped) December 19, 2024Kuzmanovic e Taider in confronto ade Frattesi erano prime Iniesta e Xavi— zhang torna (@JVCKSMOL) December 19, 2024Praticamenteè più scarso di Mudingayi e Gargano della banter era— userfriendly ???? (@usernofriendly) December 19, 2024Rovinata la prestazione dicon questo giallo inutile— C’è Ottimismo (@Yuro23) December 19, 2024è una delusione.