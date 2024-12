Notizie.com - Giù nell’Abisso, il racconto del soccorritore di Ottavia Piana: “Grotta attiva, stretta, rocce instabili. Ecco come abbiamo portato fuori la speleologa”

“Laera, la parte inferiore dei cunicoli era invasa dall’acqua. Lenon erano stabili e non ci si poteva affidare ad appigli”.A parlare in esclusiva per Notizie.com è Luca Longo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Insieme ad altre decine di soccorritori Longo ha partecipato alle operazioni di salvataggio di. La 32enneè rimasta bloccata nei giorni scorsiBueno Fonteno.Giù, ildeldi: “la” (CNSAS FOTO) – Notizie.comNei giorni in cui l’Italia intera era in apprensione per le condizioni della donna, sono state diffuse del Cnsas alcune foto scattate in profondità. Scatti effettuati proprio da Longo.