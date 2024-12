Abruzzo24ore.tv - Decathlon: Sciopero a San Giovanni Teatino, i Lavoratori Dicono “Basta” alla Mancanza di Diritti

Chieti - Ididi Sanaderiscono con forza allonazionale che coinvolgerà tutti i negozi del marchio in Italia, fissato per il 21 dicembre. Questa decisione è il risultato di un lungo periodo di frustrazione e insoddisfazione, con tentativi falliti di arrivare a un accordo durante le contrattazioni a livello nazionale. La realtà coinvolge oltre 6.000 dipendenti in tutto il paese, che oggi si trovano a dover affrontare condizioni di lavoro sempre più difficili. A partire dalle 10:30 del 21 dicembre, un presidio disi svolgerà davanti al punto vendita di San, come comunicato dFilcams Cgil, sindacato che sostiene la protesta. Le rivendicazioni sono precise e molto chiare. Ichiedono di fermare l'uso eccessivo della flessibilità che compromette la loro vita privata e il benessere.