Oasport.it - Cricket, nasce la European Association: Fabio Marabini sarà il primo vicepresidente

A Colombo (Sri Lanka), nel corso della conferenza mondiale ICC, la Federazione Internazionale del, è stata annunciata la nascita dell’ECA, acronimo di, poi presentata in via ufficiale a Parigi, in Francia.Si tratta di un nuovo organismo deleuropeo, un progetto sviluppato dalle sei Nazioni fondatrici, ovvero Francia, Italia, Jersey, Malta, Austria e Romania. Gabriel Marin (Romania) è stato eletto presidente, mentre, presidente della Federazione Italiana, è stato scelto come.Il resto del direttivo, che rappresenta tutti i Paesi fondatori, conta altri tre vicepresidenti, ovvero Indika Perera (Malta), Sarah Gomersall (Jersey) e Gurumurthy Palani (Francia), ed infine Bilal Zal Mai (Austria), che farà parte del Comitato Esecutivo.