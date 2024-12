Sport.quotidiano.net - Conference League, Vitoria Guimaraes-Fiorentina: probabili formazioni e tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Portogallo), 19 dicembre 2024 – Dopo la sconfitta di Bologna (e la sua coda polemica) lavolta velocemente pagina e si rituffa in Europa. Stasera alle 21, diretta tv su Sky, la squadra gigliata gioca sul “caldissimo” campo del. Serve un punto per accedere direttamente agli ottavi di finale (evitando lo spareggio a febbraio), ma il vero obiettivo è vincere per conquistare il secondo posto del girone in modo da non incontrare il Chelsea se non in caso di finale.(4-3-3) Varela; Baio, Villanueva, Mendes; Silva, Manu, Samu; Kaio César, Gustavo, Santos. Allenatore: Rui Borges.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikoné, Gudmundsson, Kouame; Kean. Arbitro: Xhaja (Albania)