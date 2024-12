Ilgiorno.it - CalendArte 2025: Paolo Monga celebra Monza con dodici opere inedite

Leggi su Ilgiorno.it

È dedicato a, monzese classe 1964, il, calendario artistico prodotto da Totem Immobiliare. Per l’occasione, architetto e pittore autodidatta (perfezionatosi con la maestra Francesca Guffanti), ha creato una serie ditavole interamente ambientate nella “sua“, con inquadratureè noto in città per alcuni murales di grandi dimensioni, come quello in via Biancamano che ripercorre attimi di vita quotidiana del quartiere. "La nostra esistenza – riflette l’artista – è sempre più scandita e condizionata dall’innovazione tecnologica, dai modelli e dai ritmi quotidiani. In questo divenire a volte perdiamo l’essenza della vita umana. Bisogna guardare sempre avanti, ma anche sapersi fermare e prendersi tempo per pensare". Si comincia con il mese di gennaio, dove ha riprodotto l’Arengario e la Sirenetta della fontana.