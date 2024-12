Lanazione.it - Vaccinazioni antinfluenzali in Toscana: oltre 814 mila vaccinati prima di Natale

Il picco dell’influenza è atteso per le vacanze dima sono già814i toscani che si sonoalla seconda settimana di dicembre, superando i numeri del 2023. Ad Arezzo è stato raggiunto il 65% della popolazione over 65. Roberto Nasorri, segretario provinciale dei medici di medicina generale, come procedono le? "Abbiamo quasi terminato la campagna vaccinale. Leggendo i dati della provincia siamo intorno al 65% di over 65. L’obiettivo ambizioso della Regione era del 75%, l’adesione è stata comunque buona. Si può continuare ancora per tutto dicembre a vaccinarsi contro l’influenza. Siamo contenti della partecipazione, ci sono state situazioni anche peggiori dopo il Covid con la paura dilagante dei vaccini". Prosegue anche la campagna di profilassi contro il Covid? "Continuiamo a somministrare il vaccino anche se in maniera più soft.