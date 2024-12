Quotidiano.net - Trump: “Al Canada conviene diventare il 51esimo stato Usa”. E chiama ancora Trudeau ‘governatore’

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 dicembre 2024 - La stella delnella bandiera Stars and Stripes degli Stati Uniti? Secondo DonaldalconverrebbeilUsa: "Nessuno sa rispondere perché sovvenzioniamo ilcon oltre 100.000.000 dollari all'anno? Non ha senso! Molti canadesi vogliono che ildiventi il. Risparmierebbero molto sulle tasse e sulla protezione militare. Penso che sia una grande idea.mo!!!", il post del presidente eletto su Truth. 'Molti canadesi lo vogliono, risparmierebbero su tasse e difesa' Justinun "governatore", che già il mese scorso aveva messo nel mirino ilminacciando di imporre una volta alla Casa Bianca dazi del 25% su tutti i prodotti importati dal Paese confinante, non si è limitato a questo battezzando più volte il premier canadese La vice litiga con il premier L'idea delUsal'aveva buttata lì, disse poi, in forma di battuta durante il pellegrinaggio dia fine novembre a Mar a Lago, dove il premier canadese si era recato per chiarire la minaccia di dazi altissimi.