Dilei.it - Tony Effe fuori dal Capodanno romano: Giulia De Lellis lo difende. Cosa è successo

ha conquistato tantissimi sostenitori con la sua hit Sesso e Samba nel corso dell’estate 2024 e si trova, adesso, in un momento di grande, tanto da essere stato chiamato per esibirsi al concerto dial Circo Massimo di Roma. L’esibizione, però, non avrà luogo perché il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha deciso di bloccarla dopo le diverse polemiche che si sono scatenate a riguardo. Molti esponenti politici, infatti, hanno criticato la scelta dell’amministrazione comunale di aver destinato dei soldi pubblici per scritturare un cantante che ha scritto dei testi con dettagli giudicati offensivi nei confronti delle donne.Il passo indietro del Comune di Roma, però, ha innescato la reazione dell’entourage diche ha parlato di danno di immagine nei suoi confronti.