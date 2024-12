Calciomercato.it - Thiago Motta non può farne a meno: “Abbiamo bisogno di lui, è fantastico”

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus travolge il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero La Juve torna a sorridere e schianta per 4-0 il Cagliari, conquistando l’accesso agli ottavi di Coppa Italia. Vlahovic apre le marcature e fa pace con la curva, mentre nella ripresa arrivano le magie di Koopmeiners, Conceicao e del ritrovato Nico Gonzalez.(Ansa) – Calciomercato.itTorna a sorridere anchein panchina, dopo giorni certamente non facili alla Continassa. Sabato la contestazione dei tifosi per il deludente pareggio di campionato contro il Venezia, stasera quattro gol per scacciare la crisi e sbloccarsi. L’analisi dell’allenatore bianconero in conferenza stampa dopo il netto successo sul Cagliari: “fatto una buon partita, mentre in altre ci è mancato qualcosa.