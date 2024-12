Ilfoglio.it - Perché l’accordo Ue-Mercosur può essere un’occasione unica per l’industria italiana

Il governo italiano è contrario al trattato di libero scambio tra Unione europea e, che dovràratificato dal Parlamento Ue e dal Consiglio europeo, ma recentemente ha fatto alcune importanti aperture per trovare un compromesso con Bruxelles. Prima il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha chiesto compensazioni per gli agricoltori. Mentre ieri la premier Giorgia Meloni ha chiesto garanzie per il settore agricolo, un punto su cui la presidente Ursula von der Leyen ha già avanzato delle proposte. Ci sono i margini per trovare una soluzione, soprattuttosulla bilancia ci sono gli interessi di tutti gli altri settori produttivi e manifatturieri fortemente vocati all’export, preoccupati dalla minaccia di dazi prospettati dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.