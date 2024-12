Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 64-56, Eurolega basket in DIRETTA: 20 punti di Vezenkov, +8 per i padroni di casa alla terza sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-62 2/2 per Will Clyburn: -7.Fallo antisportivo fischiato a!69-60 Will Cluburn batte un colpo per la.69-58 Evan Fournier sfrutta il tabellone: +11.67-58 2/2 per ‘Momo’ Diouf in lunetta.67-56 Tripla di Evan Fournier dopo ben quattro rimbalzi offensivi.Inizia la frazione conclusiva al Pireo!Va in archivio anche il terzo quarto: 64-56 in favore dell’sulla.64-56 3/3 per Matt Morgan in lunetta e -8.64-53 Appoggio perfetto di, che aggiorna il bottino personale a quota 20.62-53 MAAAATT MOOORGAAAAN!! TRIPLAAAAAAA62-50 2/2 per Sashaa cronometro fermo.60-50 Matt Morgan prova a scuotere la: -10.60-48 Bomba micidiale di Evan Fournier, che tira col 50% da tre: +12e 13per il francese.