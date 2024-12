Ilnapolista.it - La dieta Fury per Usyk: mezza tonnellata di “leg press”, cinquemila calorie al giorno, erba di grano e spirulina

Tysonha già perso una volta, con Oleksandr. Ora c’è la rivincita, per il titolo di campione indiscusso dei pesi massimi, sabato sera in Arabia Saudita. Ma dice che adesso è tutto diverso. Si è allenato in un posto che, dice, “è come una prigione”, a Malta. Lì, ha intrapreso il regime di allenamento più intenso della sua carriera: sessioni di sparring con cinque giovani mancini, che imitavano lo stile di, nello “shark tanking”, un metodo per restare sul ring a fare sparring contro combattenti freschi che entrano ed escono continuamente. Mica gente qualunque: Kevin Lerena, Zhan Kossobutskiy, Fernely Feliz Jnr, Alexis Barrière e Aleksei Dronov, gli ultimi ancora tre imbattuti.“Abbiamo iniziato il lavoro di forza presto, prima del ritiro – ha detto al Telegraph il suo allenatore – Ne abbiamo fatti quattro mesi.