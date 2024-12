Ilfoglio.it - Il salvataggio della Speleologa Ottavia Piana spiegato con tre video

"Dopo oltre 41 ore di intervento, è tornata in superficie", ha annunciato il Soccorso alpino speleologico (Cnsas). La32enne, bloccata in seguito a una caduta nell'Abisso Bueno Fonteno, nella Bergamasca, da sabato pomeriggio, è stata portata fuori dalla grotta alle 3.15 di questa notte. La donna avrebbe riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio. È stata immediatamente trasferita in elicottero all'ospedale di Bergamo. È stata la stessaa incoraggiare i suoi soccorritori, fino a quando è stata portata fuori dalla grotta. "Nell'ultimo tratto ci dava lei la carica", ha detto Corrado Camerini, coordinatore del Soccorso alpino speleologico lombardo. All'usicta dalla grotta,è stata accolta dagli applausi dei suoi soccorritori.