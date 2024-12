Sport.quotidiano.net - Empoli sfida l'Atalanta al Gewiss Stadium: analisi con l'ex portiere Pelagotti

Quello di Bergamo, oggi, dove l’sarà di scena domenica prossima alle 18 è un campo storicamente ostico per gli azzurri, che vi hanno vinto solo due volte. La prima il 16 aprile 2011 in Serie B con Aglietti in panchina etra i pali. Proprio con l’exazzurro, 63 presenze, abbiamo analizzato il momento della squadra di D’Aversa. Come giudica questa prima parte di stagione dell’? "Penso che nessuno si aspettasse una partenza del genere, anche alla luce degli stenti all’inizio dello scorso anno. La squadra però, pur mantenendosi umile, ha dimostrato fin da subito di provare sempre a impostare il proprio gioco. E in questo è stato straordinario il lavoro fatto da D’Aversa". Peccato per l’immeritata sconfitta con il Torino. "Il risultato più giusto sarebbe stato il pari, ma Adams ha avuto questo colpo da maestro, non sono tanti i giocatori che pensano una soluzione del genere".