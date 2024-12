Ilrestodelcarlino.it - Emergenza abitativa a Fermo: nuove misure per case popolari e housing sociale

È il posto dove ci si sente al sicuro, dove si misura la serenità e il benessere di una famiglia. La casa è al centro di tutti i pensieri, asono circa 200 i nuclei familiari che hanno difficoltà, che non riescono a pagare l’affitto, che aspettano una casa popolare. Il sindaco Paolo Calcinaro ha ben presente il problema, se n’è parlato in giunta qualche giorno fa per prendere due decisioni che vanno proprio in questa direzione, insieme all’incessante lavoro che si fa per gestire la graduatoria per lenon appena l’Erap apre a nuovi spazi: "Ad oggi sono 47 leassegnate, a fine anno 63. In mezzo però c’è tutta la gestione dell’che deve trovare risposte rapide. Per questo in giunta abbiamo approvato due, la prima riguarda la riattivazione di un alloggio in via Graffigna, da destinare a tre uomini soli, in situazione emergenziale.