Come ottenere l'indulgenza plenaria nel Giubileo 2025: significato, storia e indicazioni pratiche

Ildelsi avvicina e, con esso, l’opportunità di ricevere, un dono spirituale che la Chiesa cattolica offre ai fedeli. Mafunziona esattamente? Quali sono le condizioni per ottenerla e quale è il messaggio di Papa Francesco per questo evento straordinario?Che cos’èè la remissione totale della pena temporale dovuta ai peccati già confessati e perdonati. Non si tratta di un “perdono dei peccati” – che si ottiene attraverso la confessione sacramentale – ma di una purificazione ulteriore che libera il fedele da ogni residuo legato al peccato. Questo è reso possibile grazie ai meriti di Cristo, della Vergine Maria e dei santi, custoditi nel cosiddetto “Tesoro della Chiesa”.Cenni storici sulle indulgenzeLe indulgenze hanno radici antiche nella tradizione della Chiesa.