Cesena sfida l' Atalanta in Coppa Italia | una serata storica al Gewiss Stadium

Davide staseraGolia, con la speranza di salvare almeno la faccia. E’ unaeccezionale per il, dopo 6 anni da un angoscioso e doloroso fallimento si trova a giocare in uno degli stadi più prestigiosi d’, ildi Bergamo contro l’per gli ottavi di finale dellaFrecciarossa. Chi passa il turno incontrerà il Bologna. Cinque giorni da far tremare i polsi perché dopo il match di stasera contro la capolista di serie A, capace di vincere 10 partite in campionato di fila, poi ilse la dovrà vedere domenica prossima con l’altra neopromossa dalla C con cui il Cavalluccio condivide la quarta posizione in classifica e costituisce la coppia di squadre rivelazione del campionato cadetto, la Juve Stabia. Insomma, due trasferte sulla carta proibitive, ma ricche di pathos, proprio a cominciare dal duello di stasera contro la Dea guidata da uno dei migliori allenatori in Europa, Gasperini.