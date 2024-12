Quotidiano.net - Banca del Fucino acquisisce Cr Orvieto: nasce un nuovo gruppo bancario nel Centro Sud Italia

Leggi su Quotidiano.net

Ladelpunta, con l'acquisizione della quota dell'85,3% di Crda parte di Mcc, per cui è in trattativa esclusiva, a creare "il primorio less significant (vigilato quindi non da Bce ndr) a capitale privato nelSud". E' quanto scrive l'istituto romano in una nota dopo l'annuncio di Mcc ieri sera secondo cui esiste fra le due banche "contiguità geografica e forte complementarità in termini di prodotti e clientela di riferimento". "Siamo lieti della decisione di Mcc - ha spiegato Francesco Maiolini, Ad didel- e ringraziamo per il periodo di esclusiva concesso. È nostro impegno garantire la massima collaborazione e diligenza nel definire i dettagli dell'accordo con l'obiettivo di rispettare la tempistica fissata dal venditore: sottoscrizione degli accordi entro gennaio 2025 e conclusione dell'operazione, una volta ottenute le previste autorizzazioni, entro la prima metà del 2025.