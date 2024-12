Liberoquotidiano.it - "Al mio stesso livello, vedo molte similitudini": tennis, chi è il "baby-kamikaze" che sfida Jannik Sinner

Si chiama Jakub Mensik e si ispira a, sognando di ripercorrere il cammino dell'Azzurro. Ilta ha 19 anni ed è impegnato nelle Next Gen ATP Finals. Secondo un'intervista rilasciata all'Atp sente di avere qualità simili a quelle del 23enne altoatesino che tanto stima. “È un giocatore alto come me e si muove alla grande — le sue parole di elogio —. Mi piace molto,perché nonostante la mia altezza anch'io riesco a muovermi bene in campo. Anche per il diritto, ho una tecnica e uno stile simile a”. E ancora: “Quando vedi molti ragazzi alti sul tour, hanno un servizio importante e colpi potenti — ha aggiunto Mensik —. Anche il mio servizio è un'arma notevole”, ha detto al sito dell'ATP.è stato “uno dei primi vincitori delle Next Gen e aveva anche la mia età quando ha giocato l'evento, era al mioe ora è il miglior giocatore del mondo — ha concluso Mensik nella sua intervista — È bello anche vedere i nuovi giocatori che cercano di portare qualcosa di nuovo al”.