Ilveggente.it - Southampton-Liverpool, League Cup: streaming, formazioni, pronostico

è un match valido per i quarti di finale diCup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili.Dopo la sconfitta in casa contro il Fulham, che ha riaperto il campionato visto che il Chelsea per il momento non sbaglia un colpo ed è attaccato ai Reds, ildi Arne Slot scende in campo nella Coppa di Lega per prendersi una qualificazione importante. Gli ospiti hanno le carte in regola, per via di una rosa ricchissima di qualità, per arrivare in fondo anche a questa manifestazione.Cup:(Lapresse) – Ilveggente.itUltimo in classifica con soli cinque punti conquistati fino al momento, ilnon ha nessuna voglia di pensare di andare avanti in questa coppa. Troppo importante cercare di riavvicinarsi a chi sta davanti in campionato, anche se pure la salvezza, visto il rendimento dimostrato fino ad oggi, è una vera corsa ricca di ostacoli e difficilissima da raggiungere.