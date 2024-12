Formiche.net - La sfida cinese per l’Europa, e quella italiana per Meloni. Il commento di Sisci

Per la pima volta da circa mezzo millennionon è più il centro strategico del mondo. Si è spostato nell’Asia Pacifico. Qui, nel bacino di mare e montagne al confine sud-est della Cina (o sud-ovest se visto dalla California), c’è il nuovo centro del mondo. Il centro Asia, grande snodo geopolitico globale prima della scoperta del continente americano, rimane una periferia. Ciò crea una serie di sfide vitali per.Durante la prima guerra fredda lo scontro centrale e tutte le sue periferie aveva a che fare con questioni direttamente o indirettamente collegate a Stati Uniti e Unione Sovietica. Oggi non è la stessa cosa con la Cina. Gli europei pensavano alla Cina come una questione puramente commerciale. Oggi l’hanno scoperta dietro questioni anche molto più drammatiche. È il grande sostenitore dell’economia russa, in guerra in Ucraina, ed è anche un grande patrocinatore dell’Iran, a sua volta sponsor della Siria di Assad, oggi caduta.