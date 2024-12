Sport.quotidiano.net - I ragazzi della Salus Seregno. Quattro successi piazzati sugli sterrati del Ciclocross

Sempre più bravi e vincenti i giovani ciclisti. A confermarlo iottenuti nelle gare diin provincia di Brescia e nel Torinese. In particolare spiccano i due titoli lombardi conquistati dal monzese Matteo Jacopo Gualtieri e da Sara Peruta a Sabbio Chiese, nel Cleten Cross Valle Sabbia valido come prova unica di Campionato Lombardo categorie Giovanili. Gualtieri, alla quarta affermazione personale, si è imposto tra gli allievi di primo anno. In campo femminile, Peruta classe 2009 bergamasca di Terno d’Isola, ha regalato ai colorila vittoria nella prova delle allieve dove ha superato la favorita Elisa Zipoli (Team Serio). Da segnalare anche il trionfo del cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù GB Junior) nella gara degli juniores non valida per il titolo.