C’eravamo tanto amati | clamoroso Milan Ibrahimovic fischiato e contestato!

Leggi su Sportface.it

in casa: Zlatanè statoda parte dei tifosi prima della gara con il Genoa. Passato già dimenticatoSituazione delicata in casa. Il pareggio per 0-0 contro il Genoa, in una serata che doveva essere di festa per i 125 anni del club, si è chiusa nel peggior modo immaginabile, tra fischi e ululati di contestazione. La pazienza dei tifosi sembra essere finita dopo i recenti alti e bassi che hanno caratterizzato i meneghini con la squadra di Fonseca relegata lontana dalle posizioni di vertice e appena dentro alla zona coppe.La serata non era comunque iniziata sotto i migliori auspici, nonostante il clima di festa e le celebrazioni. Era stato, infatti, Zlatan. E dire che lo svedese durante la sua esperienza da calciatore è stato intoccabile per i tifosi rossoneri.