Atalanta arriva il Cesena per gli ottavi di Coppa Italia | spazio a chi ha giocato meno?

Domani sera (mercoledì 18 dicembre) l’darà il la al suo percorso indopo la finalissima centrata nell’ultima edizione e culminata con la sconfitta di Roma contro la Juventus. Per la squadra di Gian Piero Gasperini – che di atti conclusivi dellanazionale al timone nerazzurro ne ha già vissuti tre – inizia dunque una nuova avventura che avrà come primo ostacolo una formazione di Serie B: il.I romagnoli sono infattiti a questo punto della competizione superando ben tre turni: la squadra di Mignani ha eliminato il Padova al turno preliminare, prima di estromettere dalla corsa anche Verona e Pisa, guadagnandosi la possibilità di vivere una notte di grande prestigio, sfidando al Gewiss Stadium nienteche l’attuale capolista della Serie A.Quello contro il, per l’, è un appuntamento da non sottovalutare e, ovviamente, da non sbagliare perché al pari degli altri obiettivi, anche lagode della massima considerazione da parte di squadra e club.