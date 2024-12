Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, mamma Maria è fuori controllo (e pure De Martino sbrocca). "Spegnete la rompic***", si scatena il caos

Che sera sarebbe una sera senza? Ai posteri l'ardua sentenza. Di sicuro c'è che come ogni seratorna, in onda su Rai 1, in conduzione Stefano De, sempre più amato e lanciato: recentemente ha messo a segno picchi di share pari a 6 milioni di persone. Roba da record, insomma. E il gioco dei pacchi e della sorte, ai record, è abbonato. Dunque, eccoci alla puntata in questione, quella di martedì 17 dicembre, dove a sfidarsi con pacchi, chiamate, tiri e con il Dottore tocca a Marco, da Spinete, provincia di Campobasso, in rappresentanza del Molise. Occhialuto e distinto, Marco spiega di essere nato a Toronto, dove ha passato solo tre mesi prima di tornare in Italia per scelta dei genitori. Ad accompagnarlo nell'avventura adè proprio sua madre,, anche lei occhialuta ma semplicemente incontenibile, sin dalla presentazione in cui subito mette in mostra il suo accento americano.