A Natale si cucina senza olio, il prezzo sale a più di 8 euro al litro

L’extravergine di oliva sta raggiungendo prezzi mai visti prima. Con ilalle porte, molte famiglie si troveranno a fare i conti con un incremento significativo del costo. Da gennaio 2021, ildell’d’oliva è salito in modo vertiginoso, superando gli 8al(l’aumento ce si aggira attorno all’80% in tre anni). Ma perché ilcontinua a salire? Le cause sono diverse, tra cui difficoltà nella produzione, eventi climatici sfavorevoli e una domanda crescente. Anche se le promozioni possono ancora offrire qualche risparmio, il vantaggio è ormai ridotto al minimo.ancora in aumento: ildal 2021 va oltre gli 8Ildell’d’oliva ha registrato un’impennata significativa dal 2021, con un aumento che ha superato l’80% in alcuni casi. Rispetto al 2019, l’d’oliva nazionale all’origine è passato da meno di 4ala più di 9(ad agosto 2024).