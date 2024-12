Liberoquotidiano.it - Scholz sfiduciato dal Bundestag, il tempo è scaduto: voto anticipato in Germania, cosa può accadere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilper Olaf: ilhail cancelliere e lasi appresta a tornare algià a febbraio prossimo in netto anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura.resta il candidato dei socialisti per la prossima tornata elettorale ma di fatto è un cavallo perdente. Sotto la sua gestione, ricordiamo che è il primo cancelliere nell'era post-Merkel, il Paese è andato in recessione. Il Pil della locomotiva tedesca fatica a crescere e un asset importante come quello dell'automotive perde pezzi. Inutile ricordare qui le chiusure di alcuni stabilimenti e gli scioperi anche degli operai Volkswagen. Il tutto per la sbandata green del governo tedesco che ha prodotto ripercussioni importanti anche nel settore industriale. A questo punto la sfiducia all'esecutivo spalanca le porte a unche dovrebbe resettare la situazione politica tedesca cercando di riportare saldamente alla guida del Paese la Cdu.