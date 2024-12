Ilrestodelcarlino.it - Savena, ponte sotto la lente: "Tubi e cavi penzolanti. Ostacoli in caso di piena"

A seguito delle piogge di questa settimana è polemica, a San Lazzaro, per alcuni detriti emersi nel. A parlare per gli azzurri è Paolo Giunchi, capogruppo d’opposizione FI a San Lazzaro: "Nell’ultima settimana, con piogge tutt’altro che eccezionali e sostenute, è tornata l’emergenza per ladei corsi d’acqua che attraversano la provincia, tanto che a San Lazzaro sono stati evacuati i piani terra e gli interrati di diverse aree", spiega il consigliere. Quel che colpisce Giunchi è che "le piogge di questi giorni rientrano nella normalità delle stagioni autunnali, non sono state segnalate precipitazioni eccessive o eccezionali, e anche il cumulo nelle 48 ore è assolutamente normale. Perché allora si procede, di notte, a far uscire delle persone dalle proprie case con il terrore che possano per l’ennesima volta vedere la propria vita travolta dall’acqua e dal fango?" L’esponente azzurro, dunque.