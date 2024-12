Lanazione.it - Qualità della vita, Firenze giù in classifica: scende di 30 posizioni. Cosa va e cosa non va

, 16 dicembre 2024 – Un tonfo nelladel Sole 24 Ore sulladi ben trenta. Dopo aver mantenuto la top ten per anni il capoluogoin maniera decisa e perde anche il podio delle prime tre province toscane dove si vive meglio.è quarta, scalzata da Siena, Prato e Pisa, che conquistano il podio seppur di pochi posti. Siena infatti è 15esima, Prato è 31esima, Pisa 34 esima e poi appunto c’èal trentaseiesimo posto. Con un arretramento come si diceva di trenta, avendo raggiunto la sesta posizione nel 2023. C’è un declino generale delle aree metropolitane. Perdono, seppur meno rispetto a, anche Genova e Milano. Così come Torino, chedi 22 posti. Una serie di fattori portano al declino indelle aree metropolitane, compreso l’innalzamento del costoin generale, che influenza diverse sotto classifiche.