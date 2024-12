Mistermovie.it - Mister Movie | Gianni Morandi e l’incidente durante Medley a Che Tempo che Fa

Gianni Morandi ha celebrato i suoi 80 anni in grande stile a "Che Tempo che fa". Tra musica, ricordi e qualche imprevisto, il cantautore ha dimostrato di essere più in forma che mai. Scopri tutti i dettagli della serata e rivivi i momenti più emozionanti.

Gianni Morandi: 80 anni e non sentirli! Una serata indimenticabile a "Che Tempo che fa"

Lo scorso 11 dicembre, Gianni Morandi ha spento 80 candeline. Per celebrare questo importante traguardo, il cantautore bolognese è stato ospite d'eccezione a "Che Tempo che fa". Una serata ricca di emozioni, musica e sorprese che ha visto il pubblico di Fabio Fazio cantare e ballare insieme all'eterno ragazzo della musica italiana.

https://twitter.com/chechefa/status/1868401931393077316

Un viaggio nella carriera di un'icona

Gianni Morandi ha ripercorso le tappe fondamentali della sua lunga carriera, da Sanremo 1987, dove vinse con "Si può dare di più", fino ai giorni nostri.