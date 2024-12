Secoloditalia.it - Meloni celebra un “anno indimenticabile” per lo sport italiano: “Fieri della forza della nostra Nazione”

Per loè stato “un”. A sottolinearlo è stata Giorgia, nel messaggio inviato alla cerimonia per i Collari d’oro al meritoivo, la più alta onorificenza del Coni. Il premier ha ricordato le quaranta medaglie delle Olimpiadi e le 71 delle Paralimpiadi, che “htoccato profondamente i nostri cuori”. Soprattutto, però,ha voluto porre l’accento sui “valori umani eivi assoluti” che si rintracciano dietro questi successi che “per risultati e piazzamenti” hreso “quella di Parigi di gran lunga l’edizione dei Giochi più fruttuosa per il Tricolore: abbiamo superato il risultato di Tokyo 2020 e questo ci ha reso particolarmente orgogliosi”.: “Unper lo”“Meritano di essere ricordati eti anche i tanti risultati ottenuti dai nostri atleti nelle altre competizioni di molte discipline”, ha proseguito il premier, parlando del tennis, in cui sono stati conseguiti “successi storici, resi ancor più emozionanti perché ottenuti dopo la prima vittoria di Jannik Sinner nelle Finali ATP in Italia, a Torino”.