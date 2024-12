Lettera43.it - Medio Oriente, il ministro della Difesa israeliano: «Vicini all’accordo per il rilascio degli ostaggi»

Leggi su Lettera43.it

Il, Israel Katz, ha confermato alla Knesset che il Paese è più vicino che mai a raggiungere un accordo per la liberazionedetenuti da Hamas a Gaza. Secondo una fonte, Hamas avrebbe presentato una proposta dimostrando «grande flessibilità» per raggiungere una «fine gradualeguerra» e un «ritiro progressivo delle forze israeliane», basandosi su una tempistica concordata e garanzie fornite da mediatori internazionali. Il giornale saudita Aharq News ha riportato le dichiarazioni di un leader di Hamas che ha specificato: «Netanyahu non ostacoli l’accordo».Macerie a Gaza (Ansa).Nastri per ilnel cielo di IsraeleIntanto all’alba del 16 dicembre i cieli di Israele sono stati attraversati da nastri disegnati con le scie di un aereo, appello per la liberazione