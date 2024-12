Ilrestodelcarlino.it - Lube ko, sfuma anche il bronzo. È un Mondiale da dimenticare

Foolad Sirjan Iranian 3 CucineCivitanova 2 SIRJAN: Karami ne, Ashkan ne, Seyed 11, Esi 2, Ahmadreza ne, Abdolhamidi 14, A. Ramezani 3, A. Khalili 9, Hajipour 22, Marandi (L), Armin ne, Mohammad 9. All. Ataei Nouri. CIVITANOVA: Chinenyeze 12, Gargiulo 7, Loeppky 3, Orduna, Bisotto (L) , Balaso (L), Boninfante 5, Poriya 9, Nikolov, Lagumdzija 12, Dirlic 21, Podrascanin ne, Bottolo 17, Tenorio ne. All. Medei. Arbitri: Vera Mechan (PER), Nathan Mahaven (USA). Parziali: 23-25, 25-23, 21-25, 26-24, 19-17. Note: durata set 29’, 29’, 29’, 31’, 25’. Totale 2h 23’. Sirjan: errori al servizio 17, ace 1, muri 8, attacco 5%, ricezione 55% (27%). Civitanova: errori al servizio 30, ace 3, muri 9, attacco 51%, ricezione 64% (40%). Latorna dal Brasile a mani vuote. Come già era successo martedì, Civitanova ri-perde al tie-break contro il Foolad Sirjan e pertanto sono gli iraniani a mettersi al collo la medaglia diconsolatoria alper Club (vinto dai brasiliani del Sada, che in finale hanno piegato Trento 3-1).