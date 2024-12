Lettera43.it - L’esercito israeliano bombarda due scuole a Gaza: almeno 63 vittime

Leggi su Lettera43.it

Le forze israeliane hanno colpito una scuola gestita dall’Unwra a Khan Younis, nel sud della Striscia di, causando la morte di20 persone e ferendone 35, tra cui dei bambini. L’attacco, avvenuto senza preavviso, ha colpito la scuola Ahmed bin Abdul Aziz, situata vicino al complesso medico Nasser, che veniva utilizzata come rifugio per i profughi. Israele ha attaccato anche la scuola Khalil Oweida a Beit Hanoon, nel nord di, dove il bilancio delleè di43 persone. Secondo quanto riporta l’agenzia Wafa, le forze israeliane hanno circondato l’edificio, che ospitava famiglie sfollate, colpendo direttamente i civili con colpi di artiglieria. Anche in questo attacco, tra le, ci sono dei bambini. Diversi uomini sono stati arrestati dalle Idf durante il raid.