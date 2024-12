Lanazione.it - Lebowski travolgente. Colpaccio del Cubino

Girone A Lampo Meridian-1-2 Importante successo conquistato dalche dopo il vantaggio locale con Di Vito, con una grande reazione grazie a Marzoli e Maresca ha brindato ai 3 punti. Espulsi: Benassi e Cantini. Real Cerretese-Firenze Ovest 3-2 Nonostante forze nuove in campo ha vinto la Cerretese con doppietta di Melani e rete di Bouhafa. Per l’Ovest, a segno Giannini e Taoufik. Girone B C.S.-San Miniato Basso 5-1 Ilritrova i suoi bomber, Prunecchi, Cianferoni, Calbi, Ciancaleoni e Fathou per una vittoria importante. La rete ospite è di Ficarra. Cerbaia-Geotermica 1-1 Con un pizzico di fortuna in più il Cerbaia di Sacconi avrebbe potuto anche vincere. Al gol Di Fiandra ha risposto Pecci. Ginestra F.na-Athl. Maremma 0-2 Con due reti di Amorfini viziati da falli (il primo su Potogu) l’Atletico Maremma passa sul campo della Ginestra che mugugna anche per una traversa colpita da Mazzuoli Girone C Alberoro-Fiesole 1-1 Niente da fare.