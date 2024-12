Sport.quotidiano.net - La sfida al "Blasone» termina 2-2. L’Acf Foligno sfiora il colpaccio. Il Livorno capolista pareggia all’84’

Acf2 ACF4-3-3 Tognetti; Santarelli (22’ st Cesaretti), Nuti, Schiaroli, Mancini (22’ st Zichella); Brevi (46’ st Mattia), Ceccuzzi, Panaioli; Khribech (36’ st Pupo Posada), Tomassini, Settimi (40’ st Di Cato). A disp.: Santi, Maselli, Grea, Zmejkoski. All.: Manni.3-4-2-1 Cardelli; Fancelli (16’ st Ndoye), Brenna, Siniega; Marinari (16’ st D’Ancona), Bellini (34’ st Frati), Hamlili (16’ st Bonassi), Calvosa; Russo, Regoli (29’ st Dionisi); Rossetti. A disp.: Tani, Risaliti, Luci, Parente. All.: Indiani. Arbitro: Maione di Ercolano. Reti : 14’ pt Khribech , 38’ pt Regoli , 39’ pt Settimi, 39’ st Dionisi Note: 600 circa. Espulso al 49’ st l’allenatore dei portieri Grillini Scf. Ammoniti: Schiaroli, all. Manni, Panaioli, Santarelli, Bellini, Brenna.