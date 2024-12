Ius Scholae? Per il 574% degli italiani l’italianità deve derivare da discendenza diretta da antenati il 137% la lega ai tratti somatici

Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo l'indagine CENSIS, nel 2023, i nati da almeno un genitore straniero sono stati 80.942, rappresentando il 21,3% del totale dei neonati: un bambino su cinque. Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole italiane per l'anno scolastico 2023/2024 ammontano a 931.323, pari all'11,6% della popolazione scolastica. Questa percentuale sale al 13,7% nella scuola primaria e al 12,7% nella scuola dell'infanzia.Le famiglie con almeno un componente straniero sono 2,6 milioni, il 10,1% del totale nazionale, mentre i minori stranieri residenti superano un milione, costituendo l'11,8% della popolazione minorile.