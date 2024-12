Metropolitanmagazine.it - In Corea del Sud Han Dong-hoon si è dimesso da presidente del Partito del Potere Popolare

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Indel Sud Hansi èdadeldel(ilal governo del paese, di destra). Han lo ha deciso dopo l’approvazione, da parte del parlamento, dell’impeachment delYoon Suk-yeol, chiesto dalle opposizioni per via della criticatissima decisione di Yoon di imporre nel paese la legge marziale, durata meno di sei ore.Il leader del PPP Hanha fatto l’annuncio durante una conferenza stampa dopo che sabato è stata approvata con 204 voti contro 85 una mozione di impeachment contro Yoon per la sua maldestra imposizione della legge marziale il 3 dicembre.I risultati hanno mostrato che 12 legislatori del PPP hanno probabilmente abbandonato la linea del loroper votare a favore dell’impeachment. Han ha espresso sostegno all’impeachment di Yoon giovedì nonostante i suoi precedenti appelli all’uscita “ordinata” del