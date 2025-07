Mazzarri rivendica | L’Inter di Inzaghi con la difesa a 3 ha riproposto quello che facevo io vent’anni fa! Sul mio futuro vi dico questo

Walter Mazzarri, ex allenatore di Inter e Napoli, rivendica le proprie innovazioni nel calcio, sottolineando come la difesa a tre da lui portata in Italia sia stata poi adottata da colleghi come Inzaghi all'Inter. Un riconoscimento che testimonia il suo impatto tattico e il valore delle sue intuizioni, che continuano a influenzare il calcio moderno. Sul suo futuro, Mazzarri svela: «Ho ricevuto varie proposte...» e i prossimi passi sono ancora da scrivere.

L'ex allenatore di Inter e Napoli, Walter Mazzarri, ha rivendicato le innovazioni portate da lui nel calcio e "copiate" da alcuni suoi colleghi. Intervistato da Tuttosport, Walter Mazzarri, attualmente senza squadra, ha rivendicato le innovazioni dei moduli con la difesa a 3 portate negli anni da lui in Italia e man mano riproposte da altri suoi colleghi come Simone Inzaghi all' Inter. SUL MIO FUTURO – « Ho ricevuto varie proposte, anche da posti insoliti. Nessuna mi ha convinto: in questa fase, valuterò attentamente il progetto da scegliere. Deve stimolarmi e mettermi alla prova. Altrimenti, dopo 23 anni di carriera, preferisco restare dove sono ».

