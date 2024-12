Iodonna.it - È stato il primo a conquistare Gemma Galgani. Aveva 86 anni

Leggi su Iodonna.it

È morto Ennio Zingarelli, cavaliere delle prime edizioni del trono over di Uomini e donne.86. Medico e professore, il suo nome è legato a quello di. Proprio lui, infatti, eraila conquistarla. E ora lei lo ha salutato via social per l’ultima volta. I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi anche › “Uomini e Donne”: Emanuela e Marco Antonio hanno lasciato il dating show Uomini e Donne: addio a Ennio Zingarelli, cavaliere del trono overEnnio Zingarelli ha partecipato alle prime edizioni del trono over del programma condotto da Maria De Filippi.