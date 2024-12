Anteprima24.it - A fuoco un’autovettura nell’hinterland: indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio diquesta notte a Sant’Angelo a Cupolo in via Progresso. Una Fiat 500X è andata completamente distrutta mentre era in sosta in quella zona. Sul posto i Vigili deldi Benevento che hanno provveduto a spegnere l’incendio e i Carabinieri per effettuare i rilievi. Dopo un primo sopralluogo non sono stati individuati elementi utili per capire le cause del rogo, in particolare non sono state trovate tracce di liquido infiammabile nei pressi dell’auto. L'articolo Ainproviene da Anteprima24.it.