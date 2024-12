Ilgiorno.it - Violenze e sevizie a Quarto Oggiaro, il 14enne accusato resta in carcere: “Ora ci chiede aiuto per cambiare”

Milano –inil quattordicenne che, in concorso con un uomo di 44 anni – finito a San Vittore – èdi violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, produzione di materiale pedopornografico e rapina ai danni di un ragazzo di 16 anni, suo compagno di scuola, affetto da deficit cognitivo.riprese con uno smartphone. Scene da “film dell’orrore”, così le hanno definite gli stessi inquirenti, avvenute la notte tra martedì e mercoledì prima in una cantina e poi nell’appartamento dell’adulto. Luoghi all’interno del caseggiato popolare diin cui entrambi gli indagati vivono. Ieri il gip per i minorenni ha convalidato il fermo dell’adolescente, che da mercoledì è al Beccaria. “Il ragazzino – spiega Solange Marchignoli, il legale che lo difende – ha parlato con il giudice coraggiosamente.