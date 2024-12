Lanazione.it - Via ai lavori alla stazione. Migliarina cambia volto

All’esterno è già tutto pronto, con parcheggi, fermate dei bus e aree verdi. A partire da gennaio laferroviaria dicambieràanche nella struttura interna, per diventare (come da progetto annunciato da tempo) l’hub dei treni per le Cinque Terre. In quest’ottica si inseriscono idi potenziamento e manutenzione su larga scala previsti da Rete Ferroviaria Italiana dal 7 gennaio al 27 giugno 2025 sulla linea La Spezia-Pisa, con conseguenti modifichecircolazione dei treni. Occhi puntati quindi sul cantiere in avvio acol progetto di riqualificazione nato dcollaborazione tra Comune di Spezia e Rfi, in rispostanecessità di potenziare l’offerta turistica per le Cinque Terre. Nei mesi scorsi il Comune ha concluso la riqualificazione dell’area parcheggio adiacente al piazzale, mentre è in fase di ultimazione la realizzazione di un nuovo binario tronco, a servizio del 5 Terre Express.