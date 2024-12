Ilrestodelcarlino.it - Rete turistica del Piceno. Il patto tra sette Comuni

del, nuovi passi in avanti per la creazione della Dmo (Destination Management Organization). Dopo le tre giornate di workshop svoltesi ad ottobre, nel pomeriggio del 13 dicembre in sala consiliare, oltre quaranta soggetti, tra rappresentanti delle istituzioni, albergatori e altri stakeholders, hanno sottoscritto un documento di intenti elaborato a seguito di un percorso partecipativo dal basso. Presenti il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, primo firmatario in quanto ente promotore, Gino Sabatini, presidente Camera Commercio Marche, Massimo Narcisi, sindaco di Monsampolo del Tronto, Lorenzo Rossi, vicesindaco di Grottammare, Lucio Spina vicesindaco di Cupra Marittima, Beniamino Pignotti, vicesindaco di Acquaviva Picena e Stefano Fraticelli, presidente del consiglio comunale Ripatransone.