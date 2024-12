Sport.quotidiano.net - Partenza lenta per il Brescia di Bisoli: contro la Carrarese solo un pari a reti inviolate

– Ildi Pierpaoloè partito con un pareggio acon una propositivache ha rispecchiato la nebbia che ha avvolto il “Rigamonti” per tutta la partita. La prova delle Rondinelle, fischiate a più riprese dai propri tifosi, in effetti, non ha offerto il cambio di passo che sarebbe stato lecito attendersi dopo il cambio in panchina e anche con la matricola toscana capitan Dimitrie compagni non sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco, tanto che, alla fine, sono gli ospiti a rammaricarsi per non essere riusciti a sbloccare il risultato. Mister, costretto a seguire l’indalla tribuna a causa di una squalifica rimediata ad inizio stagione con il Modena, ha cercato qualche variazione sul tema, proponendo la difesa a tre e riuscendo, finalmente, a presentare in avanti contemporaneamente Borrelli e Moncini, dopo tutti gli infortuni patiti fin qui da entrambi i giocatori.